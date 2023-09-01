Краснодарцев приглашают на экскурсии по кладбищу, коммуналкам и историческому центру

Краснодарский край

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  • Всесвятское кладбище Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Всесвятское кладбище Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Динар Бурангулов на выходных проведет в Краснодаре серию экскурсий

2 сентября в 12:30 стартует прогулка по дворикам, коммуналкам и парадным. В этот же день в 16:40 начнется экскурсия «Духовный Екатеринодар». Даинар покажет самые знаковые храмы города — от синагог и мечетей до церквей и кирх. Также он расскажет о главных архитекторах, которые построили эти здания.

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3 сентября в 12:00 все желающие смогут под руководством экскурсовода посетить исторический центр Екатеринодара и узнать историю той части города, которая считалась аристократической. Участники посмотрят на самые красивые особняки города. В этот же день в 16:50 начнется экскурсия по старейшему кладбищу — Всесвятскому.

Стоимость экскурсии 750 рублей. Запись в телеграме

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций о расстройствах пищевого поведения, глянцевой фотографии и кураторстве в искусстве.

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