В Краснодаре пройдут лекции о глянцевой фотографии, расстройствах пищевого поведения и кураторстве в искусстве

2 сентября в 18:00 стартует встреча «РПП. Моя жизнь не станет прежней». Участники узнают, что такое расстройства пищевого поведения, какие есть виды, что влияет на развитие пищевых расстройств и путях выхода из РПП.

3 сентября в 16:00 будет лекция Марии Резец «Марио Тестино. Фотограф с мировым именем». Слушатели смогут проследить его путь в большой глянец от детства в Перу до работы с Мадонной и принцессой Дианой.

В этот же день в 18:00 начнется лекция «Кураторство в современном искусстве». Речь пойдёт об этапах создания выставочного проекта от зарождения идеи будущей экспозиции до демонтажа и подсчёта статистики посещаемости.

Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском в арт-салоне «Аврора» 2 сентября состоится лекция «Античность. Что это было». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о формировании пластического языка, изменившего мир, философии, истории и политике.