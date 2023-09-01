Губернатор Краснодарского края 1 сентября отмечает день рождения. Собрали факты о Вениамине Кондратьеве

1 сентября 2023 года главе Кубани Вениамину Кондратьеву исполнилось 53 года. Юга.ру собрали факты из жизни губернатора

Семья Вениамин Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в Прокопьевске Кемеровской области. На Кубань семья переехала в конце 70-х, Кондратьевы поселились в станице Динской. В настоящее время губернатор также живет в Динской с женой и двумя детьми. По информации «Кубань 24», супруга губернатора работает акушером-гинекологом в больнице Динского района. 1 сентября 2023 года в телеграм-канале главы региона появились фотографии со школьной линейки и сообщение о том, что сын губернатора Саша перешел в 11-й класс, а дочь Надя — в 7-й. Карьера Вениамин Кондратьев окончил юридический и филологический факультеты КубГУ. С 1991 по 1994 год работал заведующим юридическим сектором АО «Плутос» в Краснодаре, указано на сайте администрации Краснодарского края. Следующим местом работы будущего главы региона стала администрация края, он занял должность специалиста в юридическом отделе Управления делами правительства Краснодарского края.

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Вениамин Кондратьев занимал несколько разных постов в краевой администрации, а в 2014 году отправился работать в Москву. Сначала он был замначальника Главного управления федерального имущества Управления делами Президента Российской Федерации. А позже — начальником. В марте 2015 года Кондратьева назначили заместителем Управляющего делами Президента Российской Федерации. 22 апреля 2015 года Владимир Путин назначил Вениамина Кондратьева временно исполняющим обязанности главы администрации Краснодарского края. По результатам выборов 13 сентября 2015 года, Кондратьев набрал 83,64% голосов и занял пост губернатора Краснодарского края. В 2020-м его переизбрали с результатом 82,97%.

Из интервью Вениамина Кондратьева:

— Я не могу быть добрым, не могу быть слабым, не могу быть понимающим и входить в положение. У меня можно попросить даже не полбулки хлеба, а булку хлеба. Но дома! А на работе у меня ничего просить не нужно, на работе мы все идем в одной общей упряжке. И я первый иду, а они [команда — прим. ред.] за мной, я сам себя грызу и их грызу. Это мой подход. (Интервью 2016 года) — Очень сильно становится стыдно, когда на каком-то совещании я говорю, даю поручения, кто-то эти мои поручения не выполнил, но стыдно мне. Я все равно себя виню, что не проконтролировал, не довел до логического завершения. (Интервью 2020 года) — Я действительно улыбчив, гостеприимен, но только пока это не касается конкретных дел. Здесь мне приходится быть жестким. Я вырос в православной семье. И привык жить так, как меня приучили родители. И это, пожалуй, самое тяжелое — нести бремя и светского человека, и руководителя, и в то же время соблюдать православные заповеди. (Интервью 2016 года)

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— Многие с ним [сыном — прим.ред.] не общаются, потому что он сын губернатора. Они не согласны с повесткой власти, считают, что надо по-другому. И вот родители, видимо, дома [разговаривают — прим.ред.], а дети — это часть родителей. И они ему выражают свое несогласие. (Интервью 2020 года) — Для меня большое счастье — когда можно прийти и уложить детей спать. Для них это тоже большое счастье. Эта гармония семейная, когда вечером вместе засыпаешь, а утром просыпаешься: этого уже хватает, чтобы ощущать, что жизнь идет по полной. (Интервью 2016 года)

— Отец всегда говорил так: я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. Этим принципом руководствуюсь и я, и он всегда помогает мне сохранять активность. Стараюсь регулярно ходить в спортзал. Поэтому приходится раньше вставать и позже ложиться. Но все равно для меня это очень необходимый момент, чтобы просто быть в тонусе и быть активным. А не пойти в спортзал, значит — найти себе оправдание и поблажку. А если я в этом начну находить поблажку, я и в другом ее найду. (Интервью 2016 года) — Наша жизнь, задумайтесь, состоит из событий и людей. С утра до вечера. События и люди. И вот люди... Я назвал это вторым составляющим, а это первое. Знаете, почему первое? Потому что люди, которые нас окружают, они создают события в нашей жизни. И какие вокруг нас люди, такие и события. Какие люди в нашей семье, такая и наша жизнь. Какие люди в районе, такой и район. Какие люди в крае, такой и край. Какие люди во власти, такая и власть, такой и результат. (Интервью 2020 года)