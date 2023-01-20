Кондратьев уступил Аксенову, но обошел Развожаева и Голубева. Опубликован медиарейтинг губернаторов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опустился на 6 позиций с прошлого года и занял 20 место в рейтинге. Его медиаиндекс за 2022 год составил 492 199,2 с более 113 тыс. сообщений.

В рейтинге среди глав регионов ЮФО он занял вторую позицию, уступил главе Крыма Сергею Аксенову. Третье место занял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Чаще всего губернатора Кубани упоминали в СМИ после трагедии с крушением самолета в Ейском районе, объявления «желтого» уровня террористической опасности и визита Путина в Сочи. Также глава региона рассказывал о сборе зерновых, частичной мобилизации и экспорте аграрных товаров.

В рейтинге глав субъектов РФ первое место занял Сергей Собянин, второе Рамзан Кадыров, а третье — глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край стал лидером Национального туристического рейтинга. Регион занимает первую позицию второй год подряд.