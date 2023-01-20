Кондратьев уступил Аксенову, но обошел Развожаева и Голубева. Опубликован медиарейтинг губернаторов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вениамин Кондратьев опустился на 20 место в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опустился на 6 позиций с прошлого года и занял 20 место в рейтинге. Его медиаиндекс за 2022 год составил 492 199,2 с более 113 тыс. сообщений. 

В рейтинге среди глав регионов ЮФО он занял вторую позицию, уступил главе Крыма Сергею Аксенову. Третье место занял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Чаще всего губернатора Кубани упоминали в СМИ после трагедии с крушением самолета в Ейском районе, объявления «желтого» уровня террористической опасности и визита Путина в Сочи. Также глава региона рассказывал о сборе зерновых, частичной мобилизации и экспорте аграрных товаров.

В рейтинге глав субъектов РФ первое место занял Сергей Собянин, второе Рамзан Кадыров, а третье — глава Московской области Андрей Воробьев. 

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край стал лидером Национального туристического рейтинга. Регион занимает первую позицию второй год подряд.

Вениамин Кондратьев Рейтинги

Новости

В Краснодаре полиция проведет проверку по факту массовой гибели собак
В Ростовской области депутата наказали за призывы не отправлять деньги в Фонд помощи мобилизованным
ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом
Сочинскую многоэтажку, где выгорела мансарда, мэрия требовала снести 12 лет назад
Трассу между Джубгой и Сочи планируют построить к 2028 году
Кондратьев уступил Аксенову, но обошел Развожаева и Голубева. Опубликован медиарейтинг губернаторов

Лента новостей

Реклама на сайте