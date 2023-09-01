В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ветер, грозы и град

В Краснодарском крае в период с 14:00 по 16:00 и до конца 1 сентября, а также с 2 по 4 сентября местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

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По данным синоптиков, 3 и 4 сентября в отдельных районах Кубани прогнозируют очень сильный дождь, сильный ливень. 

С 2 по 4 сентября на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщает МЧС России по Краснодарскому краю, также в регионе 1 и 2 сентября действует предупреждение о пожароопасности. Высокая опасность пожаров сохранится местами в северо-западных и юго-восточных районах региона.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодарского края делились в сети снимками Суперлуния. Посмотреть их можно здесь.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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