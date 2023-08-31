В Краснодарском крае 1 сентября прогнозируют дожди, грозы и до 37 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Фронтальные разделы циклона 1 сентября принесут на Кубань осадки и понижение температуры воздуха

В Краснодарском крае во второй половине дня 1 сентября резко изменится погода. На Кубань приближаются фронтальные разделы циклона, которые принесут осадки и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Читайте также:

По данным синоптиков, в первой половине дня осадков не ожидается. Температура воздуха 32-37 °С. Во второй половине дня в отдельных районах края прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью с 1 на 2 сентября дожди и грозы ожидаются по всему региону.

Со 2 сентября в Краснодарском крае в связи с приближением холодного фронта будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.

Как писали ранее Юга.ру, в последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море.

Краснодар Погода

Новости

В Краснодарском крае 1 сентября прогнозируют дожди, грозы и до 37 °С
В Москве временно ограничили работу нескольких аэропортов. Рейсы в Сочи задержаны
Жители Краснодарского края делятся в сети снимками Суперлуния
В Краснодаре в сентябре пройдут три этноконцерта
В Краснодаре пройдет ультрафиолетовая вечеринка в стиле Бали
Краснодарцев приглашают на премьерный показ новой романтической комедии «Я делаю шаг»

Лента новостей

Реклама на сайте