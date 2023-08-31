В Краснодарском крае 1 сентября прогнозируют дожди, грозы и до 37 °С

В Краснодарском крае во второй половине дня 1 сентября резко изменится погода. На Кубань приближаются фронтальные разделы циклона, которые принесут осадки и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в первой половине дня осадков не ожидается. Температура воздуха 32-37 °С. Во второй половине дня в отдельных районах края прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью с 1 на 2 сентября дожди и грозы ожидаются по всему региону.



Со 2 сентября в Краснодарском крае в связи с приближением холодного фронта будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.



Как писали ранее Юга.ру, в последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море.