Краснодарский Дом книги превратят в арт-пространство для молодежи

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский Дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский Дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Часть исторического здания краснодарского Дома книги переформатируют под молодежное арт-пространство

Площадка сейчас находится на стадии проектирования капитального ремонта и оснащения. Об этом в интервью РБК ТВ Юг рассказал Сергей Покатилов, руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края. По его словам, она уже функционирует, в ней проводят мероприятия, но не в полную силу. Новое пространство заработает полноценно к концу 2024 года или началу 2025-го.

Читайте также:

Сергей Покатилов считает, что представители креативных индустрий смогут использовать площадку, в том числе, как локацию, где у предпринимателей будет возможен старт процесса коммерциализации своего бизнеса.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны. Территорию обещают полностью освободить и привести в порядок в ближайшее время.

Книги Краснодар Молодежная политика

Новости

В последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море
Краснодарский Дом книги превратят в арт-пространство для молодежи
В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей. Второй день там горит лес
На улицах Краснодара днем 30 августа образовались большие заторы
В Краснодаре открылся первый Rostic's. Под новый бренд перейдут не все точки KFC
В Краснодаре 1 сентября на экранах города покажут выставку рисунков

Лента новостей

В Краснодаре открылся первый Rostic's
Сегодня, 13:11
В Краснодаре открылся первый Rostic's
Под новый бренд перейдут не все точки KFC
В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей
Сегодня, 14:55
В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей
Второй день там горит лес
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Сегодня, 11:27
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Рассказываем, как помочь

Реклама на сайте