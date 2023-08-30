Краснодарский Дом книги превратят в арт-пространство для молодежи

Площадка сейчас находится на стадии проектирования капитального ремонта и оснащения. Об этом в интервью РБК ТВ Юг рассказал Сергей Покатилов, руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края. По его словам, она уже функционирует, в ней проводят мероприятия, но не в полную силу. Новое пространство заработает полноценно к концу 2024 года или началу 2025-го.

Сергей Покатилов считает, что представители креативных индустрий смогут использовать площадку, в том числе, как локацию, где у предпринимателей будет возможен старт процесса коммерциализации своего бизнеса.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны. Территорию обещают полностью освободить и привести в порядок в ближайшее время.