Здание вокзала Туапсе перейдет в собственность властей для реконструкции

Автовокзал Туапсе хотят реконструировать. Для этого его передадут в собственность района

Здание автовокзала Туапсе перейдет в собственность района. Такое решение приняли депутаты. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

Автовокзал построили в 1913 году по проекту архитектора Богоявленского на месте тюрьмы. Оно сделано в бело-голубом цвете с элементами мавританского стиля. Здание является объектом культурного наследия, а также памятником истории. Там 16 ноября 1917 года впервые в крае была провозглашена советская власть.

«Несмотря на статус, оно находится, мягко скажем, в удручающем состоянии. Сегодня этот памятник архитектуры — один из самых грязных и неухоженных объектов города. А ведь это ворота столицы района-курорта, куда прибывают тысячи гостей. Остается только догадываться об их первых впечатлениях», — написал Бойко.