Здание вокзала Туапсе перейдет в собственность властей для реконструкции
Автовокзал Туапсе хотят реконструировать. Для этого его передадут в собственность района
Здание автовокзала Туапсе перейдет в собственность района. Такое решение приняли депутаты. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.
Автовокзал построили в 1913 году по проекту архитектора Богоявленского на месте тюрьмы. Оно сделано в бело-голубом цвете с элементами мавританского стиля. Здание является объектом культурного наследия, а также памятником истории. Там 16 ноября 1917 года впервые в крае была провозглашена советская власть.
«Несмотря на статус, оно находится, мягко скажем, в удручающем состоянии. Сегодня этот памятник архитектуры — один из самых грязных и неухоженных объектов города. А ведь это ворота столицы района-курорта, куда прибывают тысячи гостей. Остается только догадываться об их первых впечатлениях», — написал Бойко.
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Глава района отметил, что в реконструкции нуждается не только здание, но и территория, а также прилегающие коммуникации. Бойко пообещал приложить усилия и привести в порядок исторический объект.
Напомним, что к ремонту вокзала должны приступить в Краснодаре. Зимой 2023 года суд обязал РЖД отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"». Летом редактор Юга.ру Александр Гончаренко выпустил репортаж о привокзальной территории и подходах к ней.
Также отремонтировать вокзал хотят в Тихорецке. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, проект реставрации здания уже разработан.