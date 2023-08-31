Здание вокзала Туапсе перейдет в собственность властей для реконструкции

Краснодарский край

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  • Автовокзал Туапсе © Скриншот панорамы «Яндекс.Карт»
    Автовокзал Туапсе © Скриншот панорамы «Яндекс.Карт»

Автовокзал Туапсе хотят реконструировать. Для этого его передадут в собственность района

Здание автовокзала Туапсе перейдет в собственность района. Такое решение приняли депутаты. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко. 

Автовокзал построили в 1913 году по проекту архитектора Богоявленского на месте тюрьмы. Оно сделано в бело-голубом цвете с элементами мавританского стиля. Здание является объектом культурного наследия, а также памятником истории. Там 16 ноября 1917 года впервые в крае была провозглашена советская власть. 

«Несмотря на статус, оно находится, мягко скажем, в удручающем состоянии. Сегодня этот памятник архитектуры — один из самых грязных и неухоженных объектов города. А ведь это ворота столицы района-курорта, куда прибывают тысячи гостей. Остается только догадываться об их первых впечатлениях», — написал Бойко.

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Глава района отметил, что в реконструкции нуждается не только здание, но и территория, а также прилегающие коммуникации. Бойко пообещал приложить усилия и привести в порядок исторический объект.

Напомним, что к ремонту вокзала должны приступить в Краснодаре. Зимой 2023 года суд обязал РЖД отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"». Летом редактор Юга.ру Александр Гончаренко выпустил репортаж о привокзальной территории и подходах к ней.

Также отремонтировать вокзал хотят в Тихорецке. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, проект реставрации здания уже разработан. 

Культурное наследие Памятники архитектуры Туапсинский район

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Здание вокзала Туапсе перейдет в собственность властей для реконструкции
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