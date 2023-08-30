На улицах Краснодара днем 30 августа образовались большие заторы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Краснодаре 30 августа в 5 баллов

Жители Краснодара с утра 30 августа сообщают редакции Юга.ру о больших заторах на дорогах. Также очевидцы рассказывают о скоплениях автомобилей у школ города. Вероятно, причиной высокого трафика в Краснодаре стали родительские сборы в образовательных организациях в преддверии 1 сентября.

Сервиса «Яндекс.Карты» в обеденное время оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 5 баллов.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Самые большие заторы наблюдаются перед Тургеневским мостом, на улицах Новороссийской, Ялтинской и Селезнева. В обе стороны стоят автомобилисты на улице МОПР, сложная ситуация также на улице им. 40-летия Победы. Пробка скопилась и на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Стоят автомобили также на улицах Западный Обход, Дзержинского, Тургенева и на Ростовском шоссе.

Большой затор на карте также видно на улице Дорожной, пересечении с Лаперуза и Совольева. Как недавно писали Юга.ру, там недавно установили светофор, после чего местные жители стали жаловаться на пробки. В мэрии сообщили, что на участке расширят проезжую часть дороги.

Автомобили Краснодар Пробки Транспорт Школа

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