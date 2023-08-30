На улицах Краснодара днем 30 августа образовались большие заторы

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в Краснодаре 30 августа в 5 баллов

Жители Краснодара с утра 30 августа сообщают редакции Юга.ру о больших заторах на дорогах. Также очевидцы рассказывают о скоплениях автомобилей у школ города. Вероятно, причиной высокого трафика в Краснодаре стали родительские сборы в образовательных организациях в преддверии 1 сентября.

Сервиса «Яндекс.Карты» в обеденное время оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 5 баллов.

© скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Самые большие заторы наблюдаются перед Тургеневским мостом, на улицах Новороссийской, Ялтинской и Селезнева. В обе стороны стоят автомобилисты на улице МОПР, сложная ситуация также на улице им. 40-летия Победы. Пробка скопилась и на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Стоят автомобили также на улицах Западный Обход, Дзержинского, Тургенева и на Ростовском шоссе.