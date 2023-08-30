В Краснодарском крае четверть жителей страдают от головной боли из-за шума на работе — аналитики

Сервис по поиску работы выяснил, что только 20% жителей Кубани полностью довольны своим рабочим пространством

В среднем опрошенные жители Краснодарского края оценивают свои рабочие места на три балла из пяти возможных. Одной из главных проблем стал шум. Об этом говорят результаты исследования hh.ru и компании «Ровкул». Опрос проводился с 11 по 21 августа среди 2221 соискателей.

По данным исследования, 25% жителей Кубани важен акустический комфорт, так как шум мешает работать и вызывает головную боль. Еще 35% заявили, что громкие звуки мешают сосредоточиться на работе. Для такого же количества опрошенных степень шума частично важна. Лишь 5% говорят, что посторонние звуки им не мешают.

Сотрудники чаще всего страдают от головной боли из-за шума на работе в профсферах:

«Управление персоналом, тренинги» (45%),

«Строительство, недвижимость» (37%),

«Производство, сервисное обслуживание» (35%),

«Продажи, обслуживание клиентов» (33%),

«Транспорт, логистика, перевозки» (32%).

Маркетологи и пиарщики больше других испытывают проблемы с концентрацией из-за лишних звуков (58%).



По словам опрошенных, акустический комфорт на работе обеспечивает только каждая третья компания в Краснодарском крае (33%), 40% не уделяют этому вниания.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край, по данным РИА Новости, занял 15 место в рейтинге рынка труда.