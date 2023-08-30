В Краснодаре пройдет ультрафиолетовая вечеринка в стиле Бали

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

В краснодарском пространстве чая и искусства «АтмаСфера» 2 сентября состоится ультрафиолетовая вечеринка в стиле индонезийского Бали

В программе диджей-сеты от Vinlav и Vkus, инструментальная музыка, различные практики (стояние на гвоздях, дыхательные техники, кундалини йога, тибетские чаши, глубокая медитация), безалкогольные напитки.

Художницы создадут для всех желающих светящиеся образы. Начало в 19:00 по адресу улица Октябрьская, 63. Дресс-код — белый верх. Билеты можно приобрести на входе, стоимость 2500 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском общественном пространстве «Двор» 2 и 3 сентября состоится очередной «Точка маркет». Можно будет приобрести одежду и аксессуары, детские товары и игрушки, натуральную косметику, декор для дома и многое другое.

Афиша Краснодар Музыка отдых Развлечения

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В Краснодаре пройдет ультрафиолетовая вечеринка в стиле Бали
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