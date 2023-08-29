В Краснодаре вновь пройдет «Точка маркет»

Можно будет приобрести одежду и аксессуары, детские товары и игрушки, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, пп-продукты, выпечку и кондитерские изделия. Будет работать фудкорт с уличной едой и напитками.

Также подготовят зону разумного потребления, где организуют продажу винтажной одежды и гаражную распродажу, книжный обмен и благотворительную станцию. Кроме того, в программе мастер-класс для взрослых и детей и музыкальное сопровождение от местных диджеев.

Пространство «Двор» находится по адресу улица Калинина, 289. Маркет работает с 12:00 до 20:00. Вход свободный. Посетить событие можно с собаками.

Как писали Юга.ру, в краснодарском в арт-салоне «Аврора» 2 сентября состоится лекция «Античность. Что это было». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о формировании пластического языка, изменившего мир, философии, истории и политике.