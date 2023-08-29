В Краснодарском крае в последние дни лета будет жарко

В Краснодарском крае 30 августа будет безоблачная погода с минимальной вероятностью дождей. Ветер северо-восточный 2–7 м/с, сообщает «Фобос».

Температура воздуха в регионе 32-34 °С. Атмосферное давление будет слабо расти и останется в районе нормы.



По данным ЦГМС, в Краснодаре 30 августа ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днём и вечером порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 31-33 °С.

В ближайшие дни в Краснодаре осадков не ожидается, а к 1 сентября температура воздуха поднимется до 36 °С.

Напомним, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности.