В Геленджике загорелся лес. В этой местности растут пицундские сосны

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео краевого лесопожарного центра
    © Кадр из видео краевого лесопожарного центра

В районе Джанхота случился лесной пожар

Утром 29 августа в районе Джанхота на территории Кабардинского лесничества начался низоой пожар. Загорелась сухая трава на площади 0,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра. Затронул ли огонь деревья — неизвестно. Отметим, что в этой местности растут реликтовые пицундские сосны.

В 13:30 пожар удалось локализовать на площади 1,3 га. В тушении огня задействованы 64 человека. На месте еще работают специалисты. 

Как писали Юга.ру, накануне лес загорелся в Белореченском районе. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Отметим, МЧС объявило на Кубани штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Как справиться с жарой и вести себя в лесу, можно прочитать в нашем материале.

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