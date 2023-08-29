В Геленджике загорелся лес. В этой местности растут пицундские сосны

Утром 29 августа в районе Джанхота на территории Кабардинского лесничества начался низоой пожар. Загорелась сухая трава на площади 0,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра. Затронул ли огонь деревья — неизвестно. Отметим, что в этой местности растут реликтовые пицундские сосны.

В 13:30 пожар удалось локализовать на площади 1,3 га. В тушении огня задействованы 64 человека. На месте еще работают специалисты.