Что происходит на дорогах к Черному морю в пятницу? Рассказываем о пробках на трассах

В пятницу, 25 августа, добраться до Черноморского побережья получится без особых трудностей. Пробок на дорогах почти нет

Около Горячего Ключа дорога свободна. С первым небольшим затором автомобилисты столкнутся на трассе М-4 в сторону Джубги в районе Молдавановки.

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Небольшой затор образовался на въезде в Джубгу. Сильная пробка скопилась на выезде из населенного пункта. Также в сторону Краснодара пробка в районе Горского.

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Еще одна серьезная пробка образовалась в сторону Джубги в Новомихайловском. «Яндекс.Карты» оценили затор в семь километров. В сторону Туапсе дорога свободна.

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Большой затор в обе стороны образовался в Лазаревском.

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Сильные пробки в Хостинском районе. В сторону Адлера затор составляет пять километров, в сторону Центрального района — более 11 километров.

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10-километровый затор в сторону Джубги образовался в районе Архипо-Осиповки.

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Также по состоянию на 14:00 со стороны Тамани нет пробки около Крымского моста. Затор наблюдается со стороны Керчи, в очереди ожидали 410 машин. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.