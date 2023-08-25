Что происходит на дорогах к Черному морю в пятницу? Рассказываем о пробках на трассах
В пятницу, 25 августа, добраться до Черноморского побережья получится без особых трудностей. Пробок на дорогах почти нет
Около Горячего Ключа дорога свободна. С первым небольшим затором автомобилисты столкнутся на трассе М-4 в сторону Джубги в районе Молдавановки.
Небольшой затор образовался на въезде в Джубгу. Сильная пробка скопилась на выезде из населенного пункта. Также в сторону Краснодара пробка в районе Горского.
Еще одна серьезная пробка образовалась в сторону Джубги в Новомихайловском. «Яндекс.Карты» оценили затор в семь километров. В сторону Туапсе дорога свободна.
Большой затор в обе стороны образовался в Лазаревском.
Сильные пробки в Хостинском районе. В сторону Адлера затор составляет пять километров, в сторону Центрального района — более 11 километров.
10-километровый затор в сторону Джубги образовался в районе Архипо-Осиповки.
Также по состоянию на 14:00 со стороны Тамани нет пробки около Крымского моста. Затор наблюдается со стороны Керчи, в очереди ожидали 410 машин. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.
Как писали Юга.ру, утром 25 августа сильная пробка образовалась на Восточном обходе Краснодара и улице Уральской. Ближе к полудню затор исчез.