Что происходит на дорогах к Черному морю в пятницу? Рассказываем о пробках на трассах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пятницу, 25 августа, добраться до Черноморского побережья получится без особых трудностей. Пробок на дорогах почти нет

Около Горячего Ключа дорога свободна. С первым небольшим затором автомобилисты столкнутся на трассе М-4 в сторону Джубги в районе Молдавановки. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Небольшой затор образовался на въезде в Джубгу. Сильная пробка скопилась на выезде из населенного пункта. Также в сторону Краснодара пробка в районе Горского.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна серьезная пробка образовалась в сторону Джубги в Новомихайловском. «Яндекс.Карты» оценили затор в семь километров. В сторону Туапсе дорога свободна. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Большой затор в обе стороны образовался в Лазаревском.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Сильные пробки в Хостинском районе. В сторону Адлера затор составляет пять километров, в сторону Центрального района — более 11 километров. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

10-километровый затор в сторону Джубги образовался в районе Архипо-Осиповки. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также по состоянию на 14:00 со стороны Тамани нет пробки около Крымского моста. Затор наблюдается со стороны Керчи, в очереди ожидали 410 машин. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

Как писали Юга.ру, утром 25 августа сильная пробка образовалась на Восточном обходе Краснодара и улице Уральской. Ближе к полудню затор исчез. 

дорога на курорт Курорты и туризм Пробки

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