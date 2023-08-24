В Анапе спасатели спустили с горы фотографа, который отправился за красивыми снимками

В районе Большого Утриша 23 августа спасатели эвакуировали с горы фотографа, который хотел сделать красивые снимки на высоте 250-280 метров. Об этом сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАС».

Мужчине удалось вызвать помощь и спасатели прибыли на место происшествия. На спасение пострадавшего ушло два часа, так как горы в Анапе пологие, но сыпучие. Фотограф легко забрался наверх, а спуститься вниз самостоятельно не смог.

Пострадавшего сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения. Его эвакуировали в безопасное место. От медицинской помощи мужчина отказался, с ним провели профилактическую беседу.

Как сообщали ранее Юга.ру, в горах Сочи спасатели эвакуировали 20-летнего туриста, который ранил ногу топором.