В Анапе спасатели спустили с горы фотографа, который отправился за красивыми снимками

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Кубань-СПАС» https://t.me/kubanspas/1366
    © Скриншот из телеграм-канала «Кубань-СПАС» https://t.me/kubanspas/1366

Мужчина забрался за красивыми фото на высоту 250-280 метров

В районе Большого Утриша 23 августа спасатели эвакуировали с горы фотографа, который хотел сделать красивые снимки на высоте 250-280 метров. Об этом сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАС».

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Мужчине удалось вызвать помощь и спасатели прибыли на место происшествия. На спасение пострадавшего ушло два часа, так как горы в Анапе пологие, но сыпучие. Фотограф легко забрался наверх, а спуститься вниз самостоятельно не смог.

Пострадавшего сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения. Его эвакуировали в безопасное место. От медицинской помощи мужчина отказался, с ним провели профилактическую беседу.

Как сообщали ранее Юга.ру, в горах Сочи спасатели эвакуировали 20-летнего туриста, который ранил ногу топором.

Анапа Кубань-СПАС МЧС Спасение Фотография

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