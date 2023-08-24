Турпоток в Адыгею вырос в полтора раза — МегаФон

Количество отдыхающих в Адыгее, по данным исследования МегаФона, в этом году увеличилось в 1,5 раза

Эксперты МегаФона отмечают, что Адыгея в последнее время пользуется стабильным спросом. Сюда едут к каньонам, водопадам, альпийским лугам, реликтовым лесам, таинственным гротам, живописным обрывам, бурным ручьям и рекам.

С начала летнего сезона самое большое количество гостей прибыло из Краснодарского края — 44%, Московской области — 15%, Ленинградской области — 4,5%. Также ближе к горам отправились жители Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

В сравнении с зимним сезоном, летом этого года туристы предпочитают отдых чаще: в 2,5 раза в поселке Каменномостском;

в 2,2 раза в станице Даховской;

в 2,1 раз в поселке Гузерипль;

в 1,7 раз в Гуамском ущелье;

в 1,4 раза в Лагонакском нагорье.

Отель под тысячами звезд: Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее

Пользователи были активны в поездках: совокупный интернет трафик с мая по июль 2023 года в пяти популярных локациях составил почти 25 ТБ. Это примерно 2 млн отправленных фотографий.

«Для организации комфортного отдыха необходима цифровая инфраструктура, которая может предоставлять скоростной доступ к онлайн‑сервисам. Это важно и для туристов, и для местного населения. Так, в конце 2022 года, инженеры компании установили новое телеком-оборудование в поселке Гузерипль около баз отдыха, туристических маршрутов и достопримечательностей. Теперь там доступны звонки по технологии VoLTE и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с. В этом году мы продолжаем работы по модернизации сети», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.