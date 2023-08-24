Турпоток в Адыгею вырос в полтора раза — МегаФон

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESJ2 Адыгея

Распечатать

  • Горы Адыгеи. Яворова поляна © Фото irabrester, freepik.com
    Горы Адыгеи. Яворова поляна © Фото irabrester, freepik.com

Количество отдыхающих в Адыгее, по данным исследования МегаФона, в этом году увеличилось в 1,5 раза

Эксперты МегаФона отмечают, что Адыгея в последнее время пользуется стабильным спросом. Сюда едут к каньонам, водопадам, альпийским лугам, реликтовым лесам, таинственным гротам, живописным обрывам, бурным ручьям и рекам. 

С начала летнего сезона самое большое количество гостей прибыло из Краснодарского края — 44%, Московской области — 15%, Ленинградской области — 4,5%. Также ближе к горам отправились жители Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. 

В сравнении с зимним сезоном, летом этого года туристы предпочитают отдых чаще:

  • в 2,5 раза в поселке Каменномостском;
  • в 2,2 раза в станице Даховской;
  • в 2,1 раз в поселке Гузерипль;
  • в 1,7 раз в Гуамском ущелье;
  • в 1,4 раза в Лагонакском нагорье.

Отель под тысячами звезд:

Пользователи были активны в поездках: совокупный интернет трафик с мая по июль 2023 года в пяти популярных локациях составил почти 25 ТБ. Это примерно 2 млн отправленных фотографий.

«Для организации комфортного отдыха необходима цифровая инфраструктура, которая может предоставлять скоростной доступ к онлайнсервисам. Это важно и для туристов, и для местного населения. Так, в конце 2022 года, инженеры компании установили новое телеком-оборудование в поселке Гузерипль около баз отдыха, туристических маршрутов и достопримечательностей. Теперь там доступны звонки по технологии VoLTE и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с. В этом году мы продолжаем работы по модернизации сети», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

По данным краевой администрации, курорты Кубани посетили более 11 млн туристов, отели к концу августа заполнены на 95%.

Курорты и туризм Майкоп Майкопский район МегаФон путешествия

Новости

Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке — аналитики
В Анапе спасатели спустили с горы фотографа, который отправился за красивыми снимками
Самолет рейса Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минводах
Подводный капкан, проклятый дом, сомнительный ритуал. Рассказываем, что посмотреть в кино с 24 августа
В Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в пешеходной зоне
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Лента новостей

Фото на фоне «носа»
Вчера, 09:47
Фото на фоне «носа»
Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать
Безопасно купить или продать недвижимость
Сегодня, 10:13 Реклама
Безопасно купить или продать недвижимость
В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора‑Банка
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта
Сегодня, 11:29
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Реклама на сайте