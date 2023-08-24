Краснодарцы смогут оформить рассрочку на покупки от 1000 рублей по кредитной карте РНКБ
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, запустил рассрочку от трех месяцев до года на покупки по кредитным картам
Рассрочка позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без процентов. Клиенту нужно только один раз оплатить комиссию за оформление. Услугу можно подключить для покупок от 1000 рублей, совершенных в предыдущем и текущем месяцах.
Срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев — можно выбрать самостоятельно. Чем короче срок, тем ниже комиссия.
Льготный период по операциям, которые не оформлены в рассрочку, продолжит действовать при соблюдении необходимых условий.
Услуга доступна владельцам кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0.
С начала 2023 года клиенты оформили около 50 тыс. кредитных карт, а всего со старта выпуска таких карт в 2016 году — больше 1 млн штук. В прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней и все так же распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы). При этом за расчеты картой РНКБ можно получить кешбэк до 5% по программе лояльности.