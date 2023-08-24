Краснодарцы смогут оформить рассрочку на покупки от 1000 рублей по кредитной карте РНКБ

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, запустил рассрочку от трех месяцев до года на покупки по кредитным картам

Рассрочка позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без процентов. Клиенту нужно только один раз оплатить комиссию за оформление. Услугу можно подключить для покупок от 1000 рублей, совершенных в предыдущем и текущем месяцах.

Срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев — можно выбрать самостоятельно. Чем короче срок, тем ниже комиссия.

Льготный период по операциям, которые не оформлены в рассрочку, продолжит действовать при соблюдении необходимых условий.  

Услуга доступна владельцам кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0. 

подробные условия рассрочки

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С начала 2023 года клиенты оформили около 50 тыс. кредитных карт, а всего со старта выпуска таких карт в 2016 году — больше 1 млн штук. В прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней и все так же распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы). При этом за расчеты картой РНКБ можно получить кешбэк до 5% по программе лояльности.

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