В Краснодарском крае пройдет слет астротуристов

В Новокубанском районе Краснодарского края 26-27 августа состоится третий межрегиональный слет астротуристов «Звёзды зовут!»

Встреча состоится в окрестностях хутора Горькая Балка, там опытные астрономы и любители будут наблюдать за звездным небом при помощи нескольких мощных телескопов.

«Место выбрано неслучайно. В хуторе Горькая Балка хороший астроклимат. С этого места звезды, крупные планеты и Млечный путь хорошо видны. «Звезды зовут» — это попытка создать новую туристическую точку притяжения в Новокубанском районе», — рассказала председатель Армавирского местного отделения Русского географического общества Екатерина Демченко.

Участников астрокемпинга также ждут экскурсии, концертная программа, научно-познавательные лекции, интеллектуальные игры и мастер-классы. Руководитель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков прочитает лекции о космосе.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 26 августа пройдёт гастрономический праздник «За общим столом». Гости деревни смогут научиться готовить и продегустировать традиционные блюда народностей Краснодарского края.