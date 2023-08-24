В Краснодарском крае пройдет слет астротуристов

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от Краснодарского регионального отделения Русского географического общества
    © Скриншот фото из письма от Краснодарского регионального отделения Русского географического общества

В Новокубанском районе Краснодарского края 26-27 августа состоится третий межрегиональный слет астротуристов «Звёзды зовут!»

Встреча состоится в окрестностях хутора Горькая Балка, там опытные астрономы и любители будут наблюдать за звездным небом при помощи нескольких мощных телескопов.

«Место выбрано неслучайно. В хуторе Горькая Балка хороший астроклимат. С этого места звезды, крупные планеты и Млечный путь хорошо видны. «Звезды зовут» — это попытка создать новую туристическую точку притяжения в Новокубанском районе», — рассказала председатель Армавирского местного отделения Русского географического общества Екатерина Демченко.

Участников астрокемпинга также ждут экскурсии, концертная программа, научно-познавательные лекции, интеллектуальные игры и мастер-классы. Руководитель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков прочитает лекции о космосе.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 26 августа пройдёт гастрономический праздник «За общим столом». Гости деревни смогут научиться готовить и продегустировать традиционные блюда народностей Краснодарского края.

Афиша Новокубанский район Образование

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