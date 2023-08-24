В Краснодарском крае пройдет фестиваль национальных блюд народов региона

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 26 августа пройдёт гастрономический праздник «За общим столом»

Гости деревни смогут научиться готовить и продегустировать традиционные блюда народностей Краснодарского края, которых более 150. На одном столе разместятся борщ, вареники, манты, хачапури, назуки, элеш и многое другое.

«Русские, шапсуги, греки, армяне, цыгане, татары, белорусы, грузины, азербайджанцы, черкесы, натухайцы, ассирийцы — все эти и многие другие народности населяют раздольную и многонациональную Кубань. Обретая здесь свой новый дом, народы перевозили с собой не только традиции, быт и фольклор, но и уникальные рецепты блюд родной кухни, что привело к созданию непередаваемого гастрономического колорита Кубани», — рассказала в пресс-службе этнокомплекса.

В программе праздника мастер-классы, детская анимация, театральные представления, выставки и ярмарка, выступления фольклорных ансамблей, показательное выступление по владению казачьим оружием, инсценировки старинных кубанских обрядов.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

Афиша Еда Праздники Темрюкский район Фестивали

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