Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драматический триллер «Клык»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Клык» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/466512/video
    Кадр из трейлера к фильму «Клык» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/466512/video

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 27 августа пройдет показ и разбор драматического триллера «Клык»

Греческая лента режиссера Йоргоса Лантимоса вышла в 2009 году и номинировалась на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но проиграла картине «Месть» из Дании.

Всё действие картины происходит в доме на окраине городе, где живут пожилая семейная пара и трое их уже взрослых детей. Дом окружает высокий забор, за которым дети никогда не бывали, так как родители намеренно отрезали их от внешнего мира. Покинуть жилище нельзя до тех пор, пока не выпадет первый клык. Дети верят верят, что пролетающие над ними самолёты игрушечные, а зомби — это название желтого цветка.

Начало показа в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, Краснодар 26 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день сеть «Кубанькино» бесплатно покажет самые кассовые фильмы года.

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