В Краснодаре пройдет «Ночь кино». Бесплатно покажут самые кассовые фильмы года

В этот день сеть «Кубанькино» с 18:00 проведет мастер-классы по созданию пластилиновой анимации, лекторий об истории кино в России и регионе и выставки тематических книг.

В 19:00 можно будет посмотреть «Чебурашку» — самый кассовый фильм 2023 года. Сборы ленты о приключениях знакомого с детства ушастого зверька из далекой апельсиновой страны превысили 6 млрд рублей, это абсолютный рекорд для российского проката.

В 21:10 в разных кинозалах зрителям покажут на выбор фильмы «Вызов» и «Праведник». Действие первого происходит на Международной космической станции, куда отправляют кардиохирурга, которой предстоит провести сложную операцию. В основе второго фильма реальная история подвига советского партизана Николая Киселёва, которому удалось вывести за линию фронта и тем самым спасти более 200 евреев.

Вход на все мероприятия бесплатный, однако необходимо предварительное бронирование мест по телефону +7 (861) 262-35-72. «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске на площади напротив Колоннады 26 и 27 августа будут отмечать день рождения Чебурашки.