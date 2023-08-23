В Краснодаре пройдут лекции о зарождении моды, глянцевой фотографии и революциях

В субботу 26 августа в 16:00 будет встреча с Юлией Гладиной «Зарождение моды».

Программа:

зарождение моды в Париже;

почему именно Париж считается столицей мировой моды;

самые революционные решения в мире моды, их причины и как они поменяли ход истории;

модельеры-революционеры, на что они шли ради перемен;

самые именитые модные дома Европы.

В воскресенье 27 августа в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Марио Тестино. Фотограф с мировым именем». Слушатели смогут проследить его путь в большой глянец от детства в Перу до работы с Мадонной и принцессой Дианой.

В этот же день в 17:30 начнется лекция «История революций». Юлия Гладина расскажет, почему возникают революции, каковы их предпосылки и цели, что из себя представляли Февральская и Октябрьская революции 1917 года и как они финансировались. Также слушатели узнают о самых известных революционерах в истории России и жизни обычных людей в это непростое время.

Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Экоцентре 26 августа состоится литературная встреча со сценаристкой Надеждой Куротченко.