В Краснодаре пройдут лекции о зарождении моды, глянцевой фотографии и революциях

Краснодарский край

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  • © Фото Виктории Сысоевой, Медиацентр АГУ
    © Фото Виктории Сысоевой, Медиацентр АГУ

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

В субботу 26 августа в 16:00 будет встреча с Юлией Гладиной «Зарождение моды».

Программа:

  • зарождение моды в Париже;
  • почему именно Париж считается столицей мировой моды;
  • самые революционные решения в мире моды, их причины и как они поменяли ход истории;
  • модельеры-революционеры, на что они шли ради перемен;
  • самые именитые модные дома Европы.

В воскресенье 27 августа в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Марио Тестино. Фотограф с мировым именем». Слушатели смогут проследить его путь в большой глянец от детства в Перу до работы с Мадонной и принцессой Дианой.

В этот же день в 17:30 начнется лекция «История революций». Юлия Гладина расскажет, почему возникают революции, каковы их предпосылки и цели, что из себя представляли Февральская и Октябрьская революции 1917 года и как они финансировались. Также слушатели узнают о самых известных революционерах в истории России и жизни обычных людей в это непростое время.

Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Экоцентре 26 августа состоится литературная встреча со сценаристкой Надеждой Куротченко.

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