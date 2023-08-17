В краснодарском Экоцентре пройдет литературная встреча со сценаристкой

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

В краснодарском Экоцентре 26 августа состоится литературная встреча

Программа:

  • Где взять идею для небольшого рассказа?
  • Как превратить личный опыт, который чаще всего интересен только нам, в художественный и захватывающий текст?
  • Как воплотить блуждающие мысли в нечто связное и можно ли этому научиться?
  • Что будет, если мой друг узнает в себе героя?
  • Как найти или развить свой стиль?

Все эти вопросы участники обсудят на писательской встрече, а также потренируются в создании малой прозы — рассказа, зарисовки или поста.

Лекцию проводит Надежда Куротченко — автор текстов и сценарист.

Начало в 14:00. Участие за пожертвование от 300 рублей. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48В.

Как писали Юга.ру, в «Одном театре» Краснодара пройдет лекция о документальном театре.

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В краснодарском Экоцентре пройдет литературная встреча со сценаристкой
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