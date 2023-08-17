В краснодарском Экоцентре пройдет литературная встреча со сценаристкой

Программа:

Где взять идею для небольшого рассказа?

Как превратить личный опыт, который чаще всего интересен только нам, в художественный и захватывающий текст?

Как воплотить блуждающие мысли в нечто связное и можно ли этому научиться?

Что будет, если мой друг узнает в себе героя?

Как найти или развить свой стиль?

Все эти вопросы участники обсудят на писательской встрече, а также потренируются в создании малой прозы — рассказа, зарисовки или поста.

Лекцию проводит Надежда Куротченко — автор текстов и сценарист.

Начало в 14:00. Участие за пожертвование от 300 рублей. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48В.

Как писали Юга.ру, в «Одном театре» Краснодара пройдет лекция о документальном театре.