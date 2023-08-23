Прокуратура проводит проверку после падения дерева на сотрудниц органного зала в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото lachetas с сайта Freepik https://www.freepik.com/free-photo/wooden-trunks_1051056.htm
    © фото lachetas с сайта Freepik https://www.freepik.com/free-photo/wooden-trunks_1051056.htm

В Сочи на территории органного зала на сотрудниц рухнуло дерево, женщин госпитализировали

Вечером 22 августа в соцсетях появилась информация о падении дерева на территории Сочинского зала органной и камерной музыки им. А. Дебольской. Две женщины пострадали, их доставили в больницу.

В прокуратуре Краснодарского края 23 августа рассказали о проведении проверки сотрудниками Центрального района Сочи.

«В ходе надзорной проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и учреждением при содержании зеленых насаждений и благоустройстве территории, а также охраны труда» сообщили в ведомстве.

Напомним, 22 августа суд принял решение обратить в пользу государства имущество экс-заместителя мэра Сочи. Общая кадастровая стоимость объектов составляет 192 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Происшествия Прокуратура Сочи

Новости

В Сочи педагоги будут ездить на автобусах с 50-процентной скидкой
В Краснодарском крае прогнозируют засуху и прохладные ночи
Внутренний двор Краснодарского музея Фелицына на один день превратится в кинотеатр под открытым небом
В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников
В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс
Летевший в Сочи Boeing 737 приземлился в Шереметьево из-за неисправности

Лента новостей

Фото на фоне «носа»
Сегодня, 09:47
Фото на фоне «носа»
Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Вчера, 14:39
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Узнали, как платить на 20% меньше
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров
Вчера, 15:41
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров

Реклама на сайте