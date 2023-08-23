Прокуратура проводит проверку после падения дерева на сотрудниц органного зала в Сочи

В Сочи на территории органного зала на сотрудниц рухнуло дерево, женщин госпитализировали

Вечером 22 августа в соцсетях появилась информация о падении дерева на территории Сочинского зала органной и камерной музыки им. А. Дебольской. Две женщины пострадали, их доставили в больницу.

В прокуратуре Краснодарского края 23 августа рассказали о проведении проверки сотрудниками Центрального района Сочи.

«В ходе надзорной проверки прокуратурой района будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и учреждением при содержании зеленых насаждений и благоустройстве территории, а также охраны труда», — сообщили в ведомстве.