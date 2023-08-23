Имущество на 192 млн рублей осужденного замглавы Сочи передали государству

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокурора РФ о передаче в пользу государства имущества бывшего заместителя мэра Сочи Сергея Юрина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе кубанских судов.

Самого Юрина осудили осенью 2022 года. Хамовнический суд Москвы признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взятка в особо крупном размере). Вместе с ним приговор вынесли его коллегам Анатолию Рыкову, Андрею Левентюку и адвокату Николаю Гребенюку. По делу их арестовали еще в 2018 году.

Как рассказали в пресс-службе, будучи замглавы Сочи Юрин подавал неправильные сведения об имуществе. Выяснилось, что в действительности ему принадлежали 21 земельный участок, 10 помещений, и 4 дома. Общая кадастровая стоимость объектов составляет 192 млн рублей. Все это он приобрел на незаконно вырученные средства.

Как писали Юга.ру, Юрин работал замглавы Сочи с 2009 года. В сентябре 2018 он стал первым вице-мэром курорта, сменив на посту Анатолия Рыкова, который спустя девять лет уволился из администрации Сочи и перешел на должность заместителя гендиректора АНО «Росгонки».