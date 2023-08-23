В вузах Краснодарского края участники СВО и их дети смогут перевестись на бюджетное обучение

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В России у участников СВО и их детей появилась возможность перевестись с платных мест в вузе на бюджетные

Новая льгота по переводу с платного обучения на бюджетное для участников СВО и их детей будет действовать в регионе с 1 сентября. Об этом сообщает ЦУР Краснодарского края.

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Для перехода на бюджет необходимо написать заявление на имя ректора и предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации. Также у студента не должно быть академической задолженности и долгов по оплате обучения.

Минобрнауки РФ утвердило приказ, который предоставит возможность участникам СВО и их детям переходить с платного обучения на бюджетное в колледжах и вузах.

Также ведомство предоставило «Ъ» федеральную статистику по числу зачисленных в вузы страны в рамках льготы для участников СВО и их детей: 

«В ходе приемной кампании-2023/24 в рамках отдельной квоты зачислено 6659 человек (участников СВО и их детей), из них 5448 человек зачислено по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 1211 человек зачислено без вступительных испытаний».

По данным Минобрнауки РФ, из поступивших по отдельной квоте, почти 90% зачисленных — дети участников СВО. Количество мест, занятых по такой квоте, составило всего 1% от общего числа.

Как сообщали ранее Юга.ру, с 1 сентября в Краснодаре дети участников СВО получат бесплатные проездные. Их будут выдавать ежемесячно.

Бюджет Вузы Дети Министерство образования и науки России Образование СВО Социальные программы Студенты Учения

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