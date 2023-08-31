Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса. Рассказываем, что посмотреть в кино с 31 августа

Действие драмы «Мой Хатико» происходит в начале 2000-х годов. Во время поездки за город с коллегами немолодой университетский преподаватель Чэнь подбирает на дороге грязного и испуганного щенка. Мужчина втихаря приносит его домой, хотя супруга терпеть не может собак. Пообещав, что найдёт четвероногому новый дом, Чэнь отказывает всем претендентам. В итоге пёс получает кличку Хатико и становится новым членом семьи.

Приключенческий фильм «Чижик-Пыжик возвращается» рассказывает об одноклассниках Дане и Леве, которые приехали на экскурсию в Санкт-Петербург. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры на реке Фонтанке. А это значит, что теперь они не смогут загадать свои заветные желания. Получается, что родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером. Школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей и полицейских.

Главная героиня музыкальной семейной ленты «Девочка Нина и похитители пианино» — восьмилетний импульсивный и эмоциональный ребенок, быстро загорающийся идеями и бросающий их на полпути. У нее появилось новое увлечение, однако в какой-то момент инструмент начал играть сам по себе. А вскоре Нину и вовсе похитили вместе с ним. Злодеи собираются подчинить себе мир при помощи пианино.

Фантастическая комедия «Панда из космоса» рассказывает об отце и сыне, которые никогда не сходятся во взглядах. Однажды в комнате мальчика появляется плюшевый пришелец, которого ребенок нарекает Моцартом. Благодаря новому другу мальчику удается отстоять собственные интересы и найти общий язык с папой. Вместе им предстоит защитить необычного инопланетянина, на которого открыли охоту злодеи.

В криминальном триллере «Молчание ангелов» город потрясает серия жестоких убийств девушек маньяком. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника, которого прозвали Создателем ангелов.

Фантастическое драмеди «Джулс» рассказывает о Милтоне Робинсоне, который тихо живет в небольшом городке в сельской местности на западе Пенсильвании. Однажды на его заднем дворе терпит крушение НЛО с единственным пришельцем внутри. Между Милтоном и инопланетянином, которого тот назвал Джулс, завязывается дружба. Но всё становится сложно, когда об этом узнают сначала любопытные соседи, а потом и правительство.

В детективном триллере «Зов мести» убивают жену местного священника Маршалла Шепарда. Пастор не дал против преступника обвинительные показания, поэтому того осудили всего на пять лет. Из-за этого Сэмюэль, сын Маршалла, до сих пор злится на отца. Когда Троя Паркера выпускают из тюрьмы, он возвращается в город, где Маршалл даёт ему шанс на новую жизнь, предлагая работу. Между тем, шериф расследует новое убийство.

Хоррор «Игра в прятки» рассказывает о группе подростков, которые находят проклятый нож и освобождают из него демона. После этого существо заставляет их играть в смертоносные версии детских игр.

В хорроре «Призрачная станция» журналистка популярного интернет-издания получает судебный иск из-за опрометчиво сделанной фотографии. Чтобы реабилитироваться в глазах начальства, она берётся за расследование самоубийства на старой платформе станции «Оксу». Её приятель, сотрудник метрополитена, утверждает, что видел в тот злополучный день сидящего на рельсах ребёнка.

В боевике «Охота на короля» опаснейший убийца Дракос предлагает группе отчаянных и безжалостных киллеров необычный турнир. Им нужно выследить и ликвидировать его же. Тот, кто сможет это сделать, станет новым главой преступного мира.

Комедийный боевик «Гонщики на драйве» рассказывает о безбашенном пилоте Берти. Только вот его лучшие годы миновали, теперь он не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в коммерческом заезде, сорвать куш и тем самым поправить дела.

Как писали Юга.ру, фильм «Барби» будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября. Компания Red Head Sound заявила, что завершила записывать озвучку. Уточняется, что зрители увидят не экранку, а цифровую копию высокого качества.