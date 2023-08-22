Сложности с поставками топлива в ЮФО Минэнерго объяснило загруженностью железных дорог

Минэнерго 22 августа рассказало РБК о том, с чем связан дефицит поставок топлива сельхозпроизводителям в ЮФО

В середине августа очевидцы сообщали в редакцию Юга.ру о нехватке бензина. Региональные аграрии также пожаловались на дефицит и дорожание топлива, ведь его доступность особенно важна в период проведения полевых работ.

Минэнерго сообщило РБК, с чем связан дефицит поставок топлива сельхозпроизводителям в ЮФО. Ведомство объяснило это высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон.

«Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон», — рассказало Минэнерго СМИ.

Ведомство также сообщило, что в результате соглашений с «РЖД» и нефтяными компаниями «объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса».

Минэнерго рекомендует нефтяным компаниям «изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны».

О ситуации с бензином в Краснодаре редакция Юга.ру спросила у мэрии. Нам ответили, что «в настоящее время на территории Краснодара не наблюдается нехватки бензина, а спрос на него нормализовался».



Напомним, что в августе прошлого года жители Новороссийска и Апшеронска жаловались на перебои с бензином на заправках.



Как писали ранее Юга.ру, в сентябре в Анапу направят дополнительные поезда из Вологды, Костромы и Сосногорска.