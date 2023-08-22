В «Магнитах» опустели прилавки, на это обратили внимание жители Краснодарского края. Что случилось?

В магазинах «Магнит» в разных городах Кубани стали встречаться пустые полки. Куда пропал товар?

Жители Краснодарского края пожаловались в соцсетях, что в магазинах сети «Магнит» стал наблюдаться дефицит товаров. С проблемами столкнулись люди из Краснодара и Сочи. Судя по публикациям в сети, на момент, когда были сделаны фото, на полках не было питьевой воды, сахара, снеков и овощей.

В сочинских «Магнитах» 20-22 августа жители не смогли найти молоко, мясо, бытовую химию, зелень и напитки.

Телеграм-канал «Любимый Сочи» написал, что, по данным компании, такая ситуация сложилась в магазинах города из-за сбоев в логистической цепочке.

Ранее «Блокнот Краснодара» писал, что проблемы с поставками сложились из-за массового увольнения водителей. Причиной этому якобы стали проблемы с зарплатой.

Юга.ру обратились за комментарием в ПАО «Магнит». Там сказали, что информация о массовом увольнении не соответствует действительности.

«Мы чувствуем поддержку от наших водителей и в полной мере выполняем свои обязательства перед ними, в первую очередь по заработной плате. Выплаты идут регулярно и без сбоев. Кроме того, компания регулярно индексирует заработную плату водителям, и уже сделала это в 2023 году. Мы также ведем работу над внедрением новых инициатив, направленных на дополнительное улучшение условий труда водителей», — сказали в пресс-службе.

Также там добавили, что фиксируется повышенный спрос в магазинах в связи с ростом внутреннего туризма и жаркой погодой. В компании сказали, что увеличивают логистические ресурсы для оперативного пополнения магазинов товарами.