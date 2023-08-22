В Туапсинском районе Краснодарского края на дорогах образовались большие заторы

На пути к Черному морю 22 августа автомобилисты столкнутся с большими заторами. По данным сервиса «Яндекс.Карты», первая пробка по дороге на курорты Краснодарского края возникла в районе Джубги. Затор 9 км можно проехать только за 40 минут.

Большой затор также возник на трассе Майкоп-Туапсе из-за ДТП с двумя автобусами в районе села Кирпичного. Как сообщает полиция региона, водитель одного из транспортных средств выехал на встречку и столкнулся с другим.



В результате аварии оба водителя и еще трое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Двое детей от 12 до 15 лет получили легкие травмы. Их доставили в ЦРБ на обследование.