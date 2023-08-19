В Сочи пассажирский автобус столкнулся с иномаркой
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса
ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что 19 августа по дороге на Красную поляну перед тоннелем автомобиль «Хендай» столкнулся с пассажирским автобусом.
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По данным полиции, автомобиль выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Их госпитализировали.
Водителя «Хендай» зажало в салоне, сейчас ему оказывают помощь спасатели и медики.
Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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