В Майкопе осенью планируют установить 50 умных остановок с Wi-Fi и USB-разъемами

В июле МКУ «Благоустройство» провело аукцион с начальной ценой контракта 50 млн рублей. За него боролись компании из Адыгеи и Ростова-на-Дону. Победила первая, снизив цену контракта на 11%, сообщает ФАС республики. Ведомство проверяло аукцион и оставило контракт в силе.

«Работы по монтажу остановочных павильонов должны быть закончены до конца ноября текущего года», — отметили в ФАС.

Напомним, что в Краснодаре в 2021 году планировали установить четыре умные остановки у цирка на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. На их закупку администрация города хотела потратить более 8 млн рублей. Пока умные остановки так и не установили, а на месте старых стоят «временные» павильоны.