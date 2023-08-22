В Майкопе осенью планируют установить 50 умных остановок с Wi-Fi и USB-разъемами

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

До конца ноября в Майкопе оборудуют 50 остановочных павильонов с системой «Умная остановка»

В июле МКУ «Благоустройство» провело аукцион с начальной ценой контракта 50 млн рублей. За него боролись компании из Адыгеи и Ростова-на-Дону. Победила первая, снизив цену контракта на 11%, сообщает ФАС республики. Ведомство проверяло аукцион и оставило контракт в силе.

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«Работы по монтажу остановочных павильонов должны быть закончены до конца ноября текущего года», — отметили в ФАС. 

Напомним, что в Краснодаре в 2021 году планировали установить четыре умные остановки у цирка на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. На их закупку администрация города хотела потратить более 8 млн рублей. Пока умные остановки так и не установили, а на месте старых стоят «временные» павильоны.

«Умная остановка» — остановочный павильон оборудованный точкой Wi-Fi,  разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения и интерактивным информационным табло с расписанием движения транспорта.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют установить еще 80 умных видеокамер.

Благоустройство Майкоп Общественный транспорт Транспорт

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