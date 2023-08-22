В Майкопе осенью планируют установить 50 умных остановок с Wi-Fi и USB-разъемами
До конца ноября в Майкопе оборудуют 50 остановочных павильонов с системой «Умная остановка»
В июле МКУ «Благоустройство» провело аукцион с начальной ценой контракта 50 млн рублей. За него боролись компании из Адыгеи и Ростова-на-Дону. Победила первая, снизив цену контракта на 11%, сообщает ФАС республики. Ведомство проверяло аукцион и оставило контракт в силе.
«Работы по монтажу остановочных павильонов должны быть закончены до конца ноября текущего года», — отметили в ФАС.
Напомним, что в Краснодаре в 2021 году планировали установить четыре умные остановки у цирка на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. На их закупку администрация города хотела потратить более 8 млн рублей. Пока умные остановки так и не установили, а на месте старых стоят «временные» павильоны.
«Умная остановка» — остановочный павильон оборудованный точкой Wi-Fi, разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения и интерактивным информационным табло с расписанием движения транспорта.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре планируют установить еще 80 умных видеокамер.