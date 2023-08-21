В Краснодарском крае жара не спадает, но в отдельных районах пойдет дождь

В Краснодаре в ближайшие дни осадков не ожидается

На Кубани 22 августа небольшая облачность. Во второй половине дня и вечером в отдельных районах южной половины края ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

Температура воздуха ночью в Краснодарском крае 18-23 °С, днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39° С. В горах ночью 12-17 °С, а днем 22-27 °С.



На Черноморском побережье небольшая облачность, но без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 30-35 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 37 °С.

Как сообщают синоптики, в Краснодаре 22 августа ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер северной четверти ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, а днем 35-37 °С.

Напомним, 15 августа морская вода в Сочи прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.

Ранее Юга.ру писали, что жара в Краснодаре побила температурный рекорд 54-летней давности.