В Краснодарском крае теплое и чистое море. В Туапсе вода прогрелась до 28 °C
В понедельник на Черноморском и Азовском побережьях ожидается сильная жара
В Краснодарском крае в понедельник 21 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность и без осадков. Ветер восточной четверти с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на Черноморском побережье местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.
В сторону Черного моря скопились пробки:
Температура воздуха на Азовском побережье днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39 °С. На Черноморском побережье днем 30-35 °С, а ближе к вечеру 37 °С.
По данным синоптиков, температура морской воды на 9:00 21 августа:
- Ейск 27 °C;
- Приморско-Ахтарск 26 °C;
- Темрюк 26 °C;
- Анапа 26 °C;
- Новороссийск 25 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 26 °C;
- Сочи 27 °С.
На пляжах Краснодарского края 21 августа вода в море теплая и чистая. Как пишут отдыхающие, в Анапе зелени нет. На море штиль и дельфины.
В Сочи 21 августа очень много отдыхающих. Пляжи плотно заполнены людьми.
На Азовском побережье в понедельник легкая волна, ветер стих и море успокоилось после недели штормов.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапе 20 августа, по данным соцсетей, надпись «Сукко» на горе изменили на «****!», а потом обратно.