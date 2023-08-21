В Краснодарском крае теплое и чистое море. В Туапсе вода прогрелась до 28 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balobanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balobanova, freepik.com

В понедельник на Черноморском и Азовском побережьях ожидается сильная жара

В Краснодарском крае в понедельник 21 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность и без осадков. Ветер восточной четверти с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на Черноморском побережье местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

В сторону Черного моря скопились пробки:

Температура воздуха на Азовском побережье днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39 °С. На Черноморском побережье днем 30-35 °С, а ближе к вечеру 37 °С.

По данным синоптиков, температура морской воды на 9:00 21 августа:

  • Ейск 27 °C;
  • Приморско-Ахтарск 26 °C;
  • Темрюк 26 °C;
  • Анапа 26 °C;
  • Новороссийск 25 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 26 °C;
  • Сочи 27 °С.

На пляжах Краснодарского края 21 августа вода в море теплая и чистая. Как пишут отдыхающие, в Анапе зелени нет. На море штиль и дельфины.

В Сочи 21 августа очень много отдыхающих. Пляжи плотно заполнены людьми.

На Азовском побережье в понедельник легкая волна, ветер стих и море успокоилось после недели штормов. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапе 20 августа, по данным соцсетей, надпись «Сукко» на горе изменили на «****!», а потом обратно.

Азовское море Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Черное море

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