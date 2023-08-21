Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 54-летней давности
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жара в Краснодаре 20 августа побила рекорд 1969 года
В Краснодаре 20 августа температура воздуха поднялась до 38,4 °C. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 20 августа 1969 года в Краснодаре зафиксировали 38 °C.
По прогнозу специалиста, 21 августа в Краснодаре тоже может быть побит рекорд. ЦГМС региона прогнозирует до 39 °C во второй половине дня. В 1957 году 21 августа в городе было 36,5 °C.
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«Сегодня антициклон сохранит на территории Кубани малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности», — написал Леус.
О том, как 21 августа обстоят дела на пляжах Краснодарского края, Юга.ру писали здесь.
Напомним, 15 августа морская вода в Сочи прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.