Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 54-летней давности

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жара в Краснодаре 20 августа побила рекорд 1969 года

В Краснодаре 20 августа температура воздуха поднялась до 38,4 °C. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 20 августа 1969 года в Краснодаре зафиксировали 38 °C.

По прогнозу специалиста, 21 августа в Краснодаре тоже может быть побит рекорд. ЦГМС региона прогнозирует до 39 °C во второй половине дня. В 1957 году 21 августа в городе было 36,5 °C.