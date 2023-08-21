Сбер расскажет старшеклассникам, как искусственный интеллект помогает сохранять биоразнообразие планеты

В сентябре на базе образовательного центра «Сириус» стартует новый сезон программы «Уроки настоящего», который откроет задача от Сбера «Уроки настоящего бизнес-анализа для задач искусственного интеллекта»

Учащиеся со всей России попробуют идентифицировать редкие и исчезающие виды животных, познакомятся с технологией компьютерного зрения и попробуют себя в роли аналитиков.

Участники проанализируют направление идентификации леопардов, занесенных в Красную книгу России. Исследование охватит два их вида — переднеазиатский и дальневосточный. В России в дикой природе обитает менее 200 особей леопардов, поэтому для сохранения биоразнообразия животного мира необходим регулярный мониторинг.

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Задачу для школьников подготовили при участии Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова. В июне Сбер и Сочинский национальный парк подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы совместно проводить экологические, культурные и просветительские программы, а также волонтёрские и образовательные проекты.

Экспертами на проекте выступят ведущие исследователи Сбера в области Data Science. Они расскажут, почему применение искусственного интеллекта (ИИ) для сохранения дикой природы так важно и в каких сферах ИИ помогает уже сегодня. Участники цикла познакомятся с основами бизнес-анализа и на практике попробуют эффективно структурировать и систематизировать информацию для задач ИИ.