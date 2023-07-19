Сбер и Сочинский национальный парк подписали соглашение о сотрудничестве

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
    © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

Сбер и Сочинский национальный парк будут совместно проводить экологические, культурные и просветительские программы, а также волонтёрские и образовательные проекты

Соглашение подписали управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько и первый заместитель директора Сочинского Национального парка Владимир Титов.

Одна из важнейших программ, которую реализуют в национальном парке, — проект восстановления популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. В 2013 в парке впервые в России у пары леопардов в неволе появилось потомство.

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«Сбер связывают давние партнерские отношения с Сочинским национальным парком. На площадке нашего офиса мы собрали неравнодушных людей к природе и к проблеме разведения переднеазиатского леопарда. Для нас крайне важна эта проблематика, так как Сбер уже много лет придерживается ESG-принципов. Мы планируем уже в ближайшее время проводить совместные просветительские проекты и будем рады оказать поддержку в качестве волонтеров», — отметил управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.

Как писали Юга.ру, в сочинском нацпарке самка леопарда с тремя лапами родила малыша. Котенок стал вторым новорожденным за неделю.

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