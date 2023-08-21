В сторону Черного моря скопились пробки. Заторы снова около Горячего Ключа и Туапсе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 21 августа на пути к Черному морю образовались сильные заторы

По дороге к Черному морю утром 21 августа водителям придется постоять в пробке на М-4 около Горячего Ключа. Следующий затор образовался около Молдавановки.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Небольшой затор скопился на въезде в Джубгу. А вот выехать из города будет тяжело. В этом направлении образовалась почти четырехкилометровая пробка. Также в направлении выезда пробка образовалась в Новомихайловском. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Два больших затора образовались в Туапсе. Пробка на выезд из города растянулась на пять километров.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Сочи затор скопился в районе Хосты. Еще одна небольшая пробка наблюдается около Адлера.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Дорога в сторону Новороссийска и Анапы свободна. Также пробок почти нет в районе Крымского моста. По состоянию на 9:00 со стороны Тамани в очереди стоят 250 автомобилей.

Как писали Юга.ру, в пятницу на пути к Черному морю водителей ждали многокилометровые пробки в районе Горячего Ключа и Архипо-Осиповки.

дорога на курорт Дороги Пробки Черное море

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