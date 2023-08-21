В сторону Черного моря скопились пробки. Заторы снова около Горячего Ключа и Туапсе

По дороге к Черному морю утром 21 августа водителям придется постоять в пробке на М-4 около Горячего Ключа. Следующий затор образовался около Молдавановки.

Небольшой затор скопился на въезде в Джубгу. А вот выехать из города будет тяжело. В этом направлении образовалась почти четырехкилометровая пробка. Также в направлении выезда пробка образовалась в Новомихайловском.

Два больших затора образовались в Туапсе. Пробка на выезд из города растянулась на пять километров.

В Сочи затор скопился в районе Хосты. Еще одна небольшая пробка наблюдается около Адлера.

Дорога в сторону Новороссийска и Анапы свободна. Также пробок почти нет в районе Крымского моста. По состоянию на 9:00 со стороны Тамани в очереди стоят 250 автомобилей.

Как писали Юга.ру, в пятницу на пути к Черному морю водителей ждали многокилометровые пробки в районе Горячего Ключа и Архипо-Осиповки.