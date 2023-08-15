С начала года в Краснодарский край из-за границы привезли 2600 автомобилей

Краснодарская таможня рассказала, что в 2023 году на Кубань привезли 2600 машин из-за границы

По данным Краснодарской таможни, с начала 2023 года в регионе утилизационный сбор оплатили за 2600 машин. Это в 23 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года.

Чаще всего автомобили везут из Казахстана, Армении и Киргизии. По данным таможни, самым большим спросом пользуются автомобили Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Hyundai, KIA.

В Краснодарской таможне напомнили, что в России изменили порядок уплаты и коэффициенты для расчета суммы утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. Как писал «Интерфакс», ставка сбора на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя в среднем вырастет в 1,7-3,7 раза, на грузовики — в 1,7 раза, на LCV — в 2,5-3,4 раза. На автобусы сбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза также в зависимости от объема двигателя, на электробусы — в 8,7 раза.

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