На пути к Черному морю 18 августа образовались многокилометровые пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 18 августа в сторону Черноморского побережья снова большие заторы

Днем 18 августа на трассах к Черному морю снова образовались пробки. Кто-то едет на море, а кто-то уже отдохнул и возвращается обратно в город. Первый небольшой затор по дороге на курорт встретится около Горячего Ключа. Затем придется постоять в 9-километровом заторе между Пятигорской и Молдавановкой. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Небольшой, но сильный затор образовался на въезде в Джубгу. Также автомобилисты стоят и на выезде из поселка. Следующая пробка начинается в Новомихайловском. Сервис «Яндекс.Карты» оценил её в 10 баллов и 8,5 километров 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще два затора скопились в районе Лазаревской и Дагомыса. Автомобилисты стоят в обоих направениях. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

 Также с заторами столкнутся желающие отдохнуть в Адлере и Сириусе. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна многокилометровая пробка скопилась в районе Архипо-Осиповки в сторону Джубги. «Яндекс.Карты» показывают, что длина затора составляет больше 11 километров. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки образовались в районе Новороссийка. Заторы в обе стороны наблюдается в Нижнебаканской.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также заторы наблюдаются в районе Анапы, Витязево и Гостагаевской. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, заторы на дорогах к Черному морю начинают появляться ближе к концу рабочей недели. В четверг, 16 августа, водителям пришлось простоять пять километров возле Новомихайловского и 2,5 километра в районе Хосты.

дорога на курорт Пробки Черное море

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