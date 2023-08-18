На пути к Черному морю 18 августа образовались многокилометровые пробки

Днем 18 августа в сторону Черноморского побережья снова большие заторы

Днем 18 августа на трассах к Черному морю снова образовались пробки. Кто-то едет на море, а кто-то уже отдохнул и возвращается обратно в город. Первый небольшой затор по дороге на курорт встретится около Горячего Ключа. Затем придется постоять в 9-километровом заторе между Пятигорской и Молдавановкой.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Небольшой, но сильный затор образовался на въезде в Джубгу. Также автомобилисты стоят и на выезде из поселка. Следующая пробка начинается в Новомихайловском. Сервис «Яндекс.Карты» оценил её в 10 баллов и 8,5 километров

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще два затора скопились в районе Лазаревской и Дагомыса. Автомобилисты стоят в обоих направениях.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также с заторами столкнутся желающие отдохнуть в Адлере и Сириусе.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна многокилометровая пробка скопилась в районе Архипо-Осиповки в сторону Джубги. «Яндекс.Карты» показывают, что длина затора составляет больше 11 километров.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки образовались в районе Новороссийка. Заторы в обе стороны наблюдается в Нижнебаканской.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также заторы наблюдаются в районе Анапы, Витязево и Гостагаевской.

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