На пути к Черному морю 18 августа образовались многокилометровые пробки
Днем 18 августа в сторону Черноморского побережья снова большие заторы
Днем 18 августа на трассах к Черному морю снова образовались пробки. Кто-то едет на море, а кто-то уже отдохнул и возвращается обратно в город. Первый небольшой затор по дороге на курорт встретится около Горячего Ключа. Затем придется постоять в 9-километровом заторе между Пятигорской и Молдавановкой.
Небольшой, но сильный затор образовался на въезде в Джубгу. Также автомобилисты стоят и на выезде из поселка. Следующая пробка начинается в Новомихайловском. Сервис «Яндекс.Карты» оценил её в 10 баллов и 8,5 километров
Еще два затора скопились в районе Лазаревской и Дагомыса. Автомобилисты стоят в обоих направениях.
Также с заторами столкнутся желающие отдохнуть в Адлере и Сириусе.
Еще одна многокилометровая пробка скопилась в районе Архипо-Осиповки в сторону Джубги. «Яндекс.Карты» показывают, что длина затора составляет больше 11 километров.
Пробки образовались в районе Новороссийка. Заторы в обе стороны наблюдается в Нижнебаканской.
Также заторы наблюдаются в районе Анапы, Витязево и Гостагаевской.
Как писали Юга.ру, заторы на дорогах к Черному морю начинают появляться ближе к концу рабочей недели. В четверг, 16 августа, водителям пришлось простоять пять километров возле Новомихайловского и 2,5 километра в районе Хосты.