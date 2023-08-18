В Геленджике спасатели с помощью вертолета тушат лесной пожар
Днем 18 августа в Геленджике загорелся лес. Пожар тушат с воздуха
Пожар произошел в Кабардинском лесничестве. На место незамедлительно направили группировку МЧС, в том числе вертолет Ми-8.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь удалось локализовать на площади 2,7 га. К тушению привлекли более 70 человек и 22 единицы техники.
Ранее Юга.ру писали, что утром 18 августа пожар произошел на территории грузового терминала в Новороссийске. Огонь распространился на 1300 кв. м.