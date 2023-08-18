В Геленджике спасатели с помощью вертолета тушат лесной пожар

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы МЧС Краснодарского края
    © Кадр из видео пресс-службы МЧС Краснодарского края

Днем 18 августа в Геленджике загорелся лес. Пожар тушат с воздуха

Пожар произошел в Кабардинском лесничестве. На место незамедлительно направили группировку МЧС, в том числе вертолет Ми-8.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь удалось локализовать на площади 2,7 га. К тушению привлекли более 70 человек и 22 единицы техники.

Ранее Юга.ру писали, что утром 18 августа пожар произошел на территории грузового терминала в Новороссийске. Огонь распространился на 1300 кв. м.

Геленджик Лесное хозяйство Пожары

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