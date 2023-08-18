Из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда запустят прямые авиарейсы в Дубай

Северная Осетия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В октябре из трех аэропортов Северного Кавказа запустят прямые рейсы в Дубай

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов в Дубай из Владикавказа. Полеты по этому маршруту начнутся с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что рейсы будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и субботам. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билетов начинается от 15 тыс. рублей.

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Также с 4 октября «Победа» начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября — из Волгограда.

Как писали Юга.ру, в октябре из аэропорта Сочи самолеты начнут летать в Гюмри. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8300 рублей.

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Из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда запустят прямые авиарейсы в Дубай
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