Из Владикавказа, Махачкалы и Волгограда запустят прямые авиарейсы в Дубай

В октябре из трех аэропортов Северного Кавказа запустят прямые рейсы в Дубай

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов в Дубай из Владикавказа. Полеты по этому маршруту начнутся с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что рейсы будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и субботам. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билетов начинается от 15 тыс. рублей.