Из Сочи начнутся полеты в армянский город Гюмри

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Осенью 2023 года из аэропорта Сочи самолеты начнут летать в Гюмри. Открыта продажа билетов

Пресс-служба сочинского аэропорта рассказала, что в октябре 2023 года начнутся полеты в город Гюмри. Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на первый рейс, он запланирован на 29 октября. В расписании четыре рейса в неделю. Сообщается, что выполнять полеты будут суда Boeing 737-800.

Стоимость билетов в одну сторону от 8300 рублей.

Гюмри — второй по величине город Армении. Он находится на высоте 1550 м на горном плато, в 126 км от Еревана. Город известен своей древней архитектурой. В период с 1837 по 1924 он назывался Александрополь, позже, в советское время — Ленинакан. В пост-советском периоде городу было возвращено его имя — Гюмри.

Недавно Юга.ру писали, что самолеты из Сочи в Грузию начнут летать 11 июля. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Напомним, разрешение перевозчику выдали 18 мая.

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