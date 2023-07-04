Из Сочи начнутся полеты в армянский город Гюмри

Осенью 2023 года из аэропорта Сочи самолеты начнут летать в Гюмри. Открыта продажа билетов

Пресс-служба сочинского аэропорта рассказала, что в октябре 2023 года начнутся полеты в город Гюмри. Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на первый рейс, он запланирован на 29 октября. В расписании четыре рейса в неделю. Сообщается, что выполнять полеты будут суда Boeing 737-800.

Стоимость билетов в одну сторону от 8300 рублей. Гюмри — второй по величине город Армении. Он находится на высоте 1550 м на горном плато, в 126 км от Еревана. Город известен своей древней архитектурой. В период с 1837 по 1924 он назывался Александрополь, позже, в советское время — Ленинакан. В пост-советском периоде городу было возвращено его имя — Гюмри.