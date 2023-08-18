Жители Краснодарского края недовольны размером отпускных выплат — аналитики
Более 70% опрошенных жителей Краснодарского края недовольны отпускными
Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Кубани и выяснила, что 74% трудящихся недовольны отпускными выплатами. Сумма устраивает только 26% респондентов. Чаще всего это управленцы и работники финансовой сферы.
При этом на поездки и развлечения в отпуске 51% опрошенных готовы потратить 50 тыс. рублей. Еще 25% готовы потратить на отдых более 50 тыс. рублей.
Читайте также:
Самым популярным месяцем для отпуска у жителей края стал август. Отдыхать в это время предпочитают 47% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом оказался сентябрь — взять отпуск в это время хотели бы 41% кубанцев.
Ранее Юга.ру писали, что 26% краснодарцев считают идеальным отпуск больше 28 дней. Такого мнения придерживаются опрошенные старше 34 лет.