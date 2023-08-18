Жители Краснодарского края недовольны размером отпускных выплат — аналитики

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Кубани и выяснила, что 74% трудящихся недовольны отпускными выплатами. Сумма устраивает только 26% респондентов. Чаще всего это управленцы и работники финансовой сферы.

При этом на поездки и развлечения в отпуске 51% опрошенных готовы потратить 50 тыс. рублей. Еще 25% готовы потратить на отдых более 50 тыс. рублей.