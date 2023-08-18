Самолет из Перми задержал вылет в Сочи из-за собаки на полосе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Утром 18 августа борт из Перми отложил вылет в Сочи из-за собаки на взлетной полосе

В 4 утра по московскому времени самолет из Перми должен был вылететь в Сочи. Как сообщает AVIAINCIDENT, во время разбега экипажу дали команду прекратить взлет из-за собаки на полосе.

Судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, самолет рейсом PBD366 из Перми прибыл в 09:18 по мск, по расписанию судно ожидали в 08:05.

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Как пишут местные СМИ, в июле 2022 года в Перми самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу, остановила лиса. А в июле 2023-го коровы и быки свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров.

Напомним, в Минеральных Водах строят новый терминал аэропорта.

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