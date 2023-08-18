Самолет из Перми задержал вылет в Сочи из-за собаки на полосе

Утром 18 августа борт из Перми отложил вылет в Сочи из-за собаки на взлетной полосе

В 4 утра по московскому времени самолет из Перми должен был вылететь в Сочи. Как сообщает AVIAINCIDENT, во время разбега экипажу дали команду прекратить взлет из-за собаки на полосе.

Судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, самолет рейсом PBD366 из Перми прибыл в 09:18 по мск, по расписанию судно ожидали в 08:05.