Ученые обнаружили краснокнижный цветок в горах Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы нацпарка Сочи
    © Фото пресс-службы нацпарка Сочи

На хребте Аибга ботаники нашли краснокнижный лютик Елены

Ученые нацпарка Сочи во время экспедиции обнаружили краснокнижный лютик Елены на хребте Аибга. Цветок нашли у самого гребня хребта на известняковой осыпи, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Лютик совсем небольшой — в высоту он не превышает 10 см. Долгое время его считали специфическим растением высокогорного Фишт-Оштенского массива. Позже его обнаружили на граничащем с хребтом Аибга массиве Арабика и Ах-Аг в Абхазии. Там цветок рос в малом количестве.

  • © Фото пресс-службы нацпарка Сочи
    © Фото пресс-службы нацпарка Сочи
  • © Фото пресс-службы нацпарка Сочи
    © Фото пресс-службы нацпарка Сочи

В Красной книге Краснодарского края сказано, что на исчезновение цветка влияют строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация. К естественным причинам крайней редкости этого древнего угнетенного вида относят потепление климата.

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«Ученым ещё предстоит объяснить загадку современного разорванного ареала лютика Елены — каким образом это субтильное растение, приуроченное к известнякам высокогорья влажного Западного Закавказья смогло переместиться, либо сохраниться на столь значительном удалении между популяциями», — добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке.

Сочи цветы

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