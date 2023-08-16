Ученые обнаружили краснокнижный цветок в горах Сочи
На хребте Аибга ботаники нашли краснокнижный лютик Елены
Ученые нацпарка Сочи во время экспедиции обнаружили краснокнижный лютик Елены на хребте Аибга. Цветок нашли у самого гребня хребта на известняковой осыпи, рассказали в пресс-службе нацпарка.
Лютик совсем небольшой — в высоту он не превышает 10 см. Долгое время его считали специфическим растением высокогорного Фишт-Оштенского массива. Позже его обнаружили на граничащем с хребтом Аибга массиве Арабика и Ах-Аг в Абхазии. Там цветок рос в малом количестве.
В Красной книге Краснодарского края сказано, что на исчезновение цветка влияют строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация. К естественным причинам крайней редкости этого древнего угнетенного вида относят потепление климата.
«Ученым ещё предстоит объяснить загадку современного разорванного ареала лютика Елены — каким образом это субтильное растение, приуроченное к известнякам высокогорья влажного Западного Закавказья смогло переместиться, либо сохраниться на столь значительном удалении между популяциями», — добавили в пресс-службе.
Ранее Юга.ру писали, что экологи заявили в Генпрокуратуру о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке.