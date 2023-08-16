Ученые обнаружили краснокнижный цветок в горах Сочи

Ученые нацпарка Сочи во время экспедиции обнаружили краснокнижный лютик Елены на хребте Аибга. Цветок нашли у самого гребня хребта на известняковой осыпи, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Лютик совсем небольшой — в высоту он не превышает 10 см. Долгое время его считали специфическим растением высокогорного Фишт-Оштенского массива. Позже его обнаружили на граничащем с хребтом Аибга массиве Арабика и Ах-Аг в Абхазии. Там цветок рос в малом количестве.