ФК «Краснодар» не будет приобретать полузащитника Кирила Десподова

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Быки» отказались от трансфера болгарского полузащитника Кирила Десподова

ФК «Краснодар» отказался от приобретения болгарского полузащитника «Лудогорца» Кирила Десподова. 

Как пишет «Спорт Экспресс», команда вела переговоры с игроком больше месяца, но решила, что футболист не проявляет заинтересованности в переходе и намеренно затягивает переговорный процесс. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что ФК «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. У команды 12 очков из 12 возможных — это лучший старт в истории клуба.

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