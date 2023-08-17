ФК «Краснодар» не будет приобретать полузащитника Кирила Десподова
«Быки» отказались от трансфера болгарского полузащитника Кирила Десподова
ФК «Краснодар» отказался от приобретения болгарского полузащитника «Лудогорца» Кирила Десподова.
Как пишет «Спорт Экспресс», команда вела переговоры с игроком больше месяца, но решила, что футболист не проявляет заинтересованности в переходе и намеренно затягивает переговорный процесс. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
Напомним, что ФК «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. У команды 12 очков из 12 возможных — это лучший старт в истории клуба.
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