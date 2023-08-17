Застройщик ТОЧНО разыграет квартиру в Краснодаре

В честь своего десятого дня рождения федеральный девелопер ТОЧНО разыграет квартиру в жилом комплексе «Родные Просторы»

На территории жилого комплекса есть семейный парк , детские сады, школа , поликлиника, храм и большой фитнес-центр.

Застройщик подарит одному из своих клиетов однокомнатную квартиру в микрорайоне «Родные Просторы» площадью до 30 кв. метров по адресу: Краснодар, поселок Знаменский, улица Светлая/Природная, литер 6.

Акция началась 1 августа и продлится до 20 декабря 2023 года. Ее участниками автоматически становятся все клиенты компании, купившие квартиру в любом* жилом комплексе ГК ТОЧНО в указанный срок. Розыгрыш состоится в период с 21 по 30 декабря 2023 года.

*При покупке жилой недвижимости в период с 01.08.2023 по 20.12.2023 в ЖК «Патрики» (ООО СЗ «КапиталЪ»), ЖК «Родные Просторы», ЖК «Элегант», ЖК «Босфор», (ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал»), ЖК «Белые Росы» (ООО СЗ «Южный»), ЖК «Сказка Град», ЖК «Абрикосово» (ООО «Империал Град»), ЖК «Стрижи» (ООО «Строй Бизнес Групп»), ЖК «Роялта» (ООО СЗ «Роялта»), ЖК «Высочество» (ООО СЗ «Высочество»), ЖК «Римские каникулы» (ООО «СЗ «Римские каникулы»), ЖК «Форт Адмирал» (ООО «Империал Коммерц»), ЖК «Цветной бульвар» (ООО СЗ «Северская»). Проектные декларации Застройщиков — на сайте нашдом.рф в системе ЕИСЖС.

Приз оплачивается за счёт партнёра акции СЗ «ЮгСтройИмпериал» (ИНН 2309137163).

Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует внесения платы за участие или платы за получение скидок, не является лотереей. Розыгрыш состоится в период с 21.12.2023 по 30.12.2023. Организатор акции — ИП Варданян П.Г. (ИНН 231223243148).