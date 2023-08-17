В Сочи пройдет ночной музыкальный забег

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5,8 км. Также запланирована развлекательная программа: светодиодное шоу, живая музыка, аквагрим, шоу ходулистов.

Присоединиться к забегу может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо получить справку от врача и отправить заявку на электронную почту register.art@sirius-ft.ru с пометкой «Ночной музыкальный забег-2023».

Регистрация и сбор участников в 20:00 в холле главной трибуны (вход А), улица Триумфальная, 26.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи 10-13 октября пройдет четырехдневный спортивный фестиваль Rosa Run.